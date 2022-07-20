KURUYAN MARMARA GÖLÜ ARAZİSİNİ KORUMAK İÇİN KOMANDOLAR NÖBETE BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

KURUYAN MARMARA GÖLÜ ARAZİSİNİ KORUMAK İÇİN KOMANDOLAR NÖBETE BAŞLADI

20.07.2022 10:53

MANİSA'da 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nün kuruması sonrası işgal edilen araziyi korumak için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, nöbet tutmaya başladı.

MANİSA'da 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nün kuruması sonrası işgal edilen araziyi korumak için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, nöbet tutmaya başladı.

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırında yer alan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip, tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü de tutuklandı. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu.

İŞGALCİ 80 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Öte yandan Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'nın dron destekli denetimlerinde ise bugüne kadar 80 kişi suçüstü yakaladı. Marmara Gölü'nü işgal ettiği sırada yakalanan 80 kişiye, DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü'nce 1 milyon 727 bin TL ecrimisil bedeli uygulandı, 123 kişi ise kaymakamlık aracılığıyla tahliye ve menedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü de 2021-2022 yıllarında gölü işgal eden 88 kişiye toplamda 550 bin 417 TL cezai işlem uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı da göl arazisi üzerinde yaşanan olaylar sonrası harekete geçti. Bölgede tedbirler artırılırken, jandarma komandolar gölde nöbet tutmaya başladı. (DHA)

YORUMLAR
500
Tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı Tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı Göl kurudu, ortaya Ay yüzeyini aratmayan görüntüler çıktı Göl kurudu, ortaya Ay yüzeyini aratmayan görüntüler çıktı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURUYAN MARMARA GÖLÜ ARAZİSİNİ KORUMAK İÇİN KOMANDOLAR NÖBETE BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
10:58 Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu
10:57 Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek
10:50 Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı
10:38 Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşandı
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:12:43. #1.13#
SON DAKİKA: KURUYAN MARMARA GÖLÜ ARAZİSİNİ KORUMAK İÇİN KOMANDOLAR NÖBETE BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement