Kuruyan Meke Gölü az da olsa yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Kuruyan Meke Gölü az da olsa yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor

08.06.2022 14:30
Kuruyan Meke Gölü az da olsa yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü son olarak karavanları ile Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistleri ağırladı.

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü son olarak karavanları ile Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistleri ağırladı.

Her mevsim bir başka güzel olan Meke Gölü'ne misafir olan Turistler, göl kenarında yürüyüş yaptı, çocuklarıyla bisiklet sürdü.

Özellikle yaz mevsiminde yabancı turistlerin sık ziyaret ettiği Meke Gölü kurumasına rağmen ziyaretçi çekmeye devam ediyor.

İsviçreli aile Mattias Lehmann ile eşi Sophee ve çocukları Gabin, Jules ve Nilo de gölü ziyaret edenler arasında.

Türkiye'de bir çok yeri gezdiklerini belirten baba Mattias Lehmann, "Meke Gölü'nü görmekten mutluyuz. Daha önce su ile olan görüntülerini görmüştük. Ama geldiğimizde su olmamasından üzüntü duyduk. Buna rağmen yine de ilgi çekici. Dünyadaki kuraklık ve su sorunu Meke Gölü'nü de olumsuz etkilemiş. Ailecek unutamayacağımız güzel bir gün geçirdik." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuruyan Meke Gölü az da olsa yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

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