Son Dakika Haberleri: Kuruyan Meke Gölü'nün ziyaretçisi eksik olmuyor
Son Dakika Güncel Kuruyan Meke Gölü'nün ziyaretçisi eksik olmuyor

Kuruyan Meke Gölü'nün ziyaretçisi eksik olmuyor

26 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, görünümü nedeniyle "dünyanın nazar boncuğu" diye anılan Meke Gölü, kurumasına rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kuruyan Meke Gölü'nün ziyaretçisi eksik olmuyor, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, görünümü nedeniyle "dünyanın nazar boncuğu" diye anılan Meke Gölü, kurumasına rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son yıllarda özellikle yaz aylarında bölge az yağış aldığı için kuruyan Meke Gölü, kışın ise yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.

Yaz mevsiminin bitmesinin ardından kuruyan göl, çoğunluğu yerli olmak üzere turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün, etkili tanıtımla ülke turizmine daha büyük katkı sunabileceğini söyledi.

"Meke Gölü bir çekim merkezi haline dönüşebilir"

Meke Gölü'nün, doğal bir oluşum olduğu için hayranlık uyandırdığına işaret eden Nalbantçılar, bölgenin tanıtımla çekim merkezi olacağını dile getirdi.

Nalbantçılar, şunları kaydetti:

"Dünyanın jeolojik yapılarından biri olan göl, esasen yerli turistlerin ötesinde yabancı turistlerin de ilgi odağı. Dünyada 'jeoturizm' diye bir olgu var. Her ne kadar Türkiye'de çok fazla gelişmemiş olsa da jeolojik ortamların turizm amaçlı gezilmesi söz konusu. Meke Gölü, Türkiye'de tek, dünyada da sayılı. O açıdan çok iyi bir şekilde reklamını, tanıtımını yapabilirsek burası çekim merkezi haline dönüşebilir. Bu alan 'jeomiras' olarak değerlendirilirse yabancı turistlerin de çekim merkezi haline dönüştürülebilir."

Meke Gölü 4 mevsim de ayrı güzellikte

Bölgenin ziyaretçilerinden Aladdin Gider ise gölün kuru halinin de gezilmeye değer olduğunu ifade etti.

Gölün 4 mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Gider, "Burası eskiden suyla doluydu. Şimdi kuruduğu için o alanda biz gezme imkanı buluyoruz. Suyu varken ayrı güzel ancak kurumuş hali de gezmeye değer. Biz de bugün burayı gezmeye geldik. Herkesin burayı görmeye gelmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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