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Kuruyan oruçlu göleti'ndeki balıkları yağmur kurtardı

1 saat önce

Kuruyan Oruçlu Göleti'ndeki balıkları yağmur kurtardıKIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, bilinçsiz sulama ve yağışsız geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti'nde balık ölümlerinin yaşanması üzerine baraja tankerlerle bırakılan 250 ton su ile yağmur yağışı can çekişen...

Kuruyan Oruçlu Göleti'ndeki balıkları yağmur kurtardı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, bilinçsiz sulama ve yağışsız geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti'nde balık ölümlerinin yaşanması üzerine baraja tankerlerle bırakılan 250 ton su ile yağmur yağışı can çekişen balıkları kurtardı.

Babaeski'ye bağlı Oruçlu köyündeki üreticilerin tarlaların ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı Oruçlu Göleti'nde, bir hafta önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 bin dönüm ekili araziyi sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet, bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Gölette yaşayan binlerce balık öldü. Kırklareli Valiliği kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için devreye girdi. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete toplam 250 ton su taşındı.

Bölgede bu sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan yağış, barajda telef olma tehlikesi yaşayan balıklara can suyu oldu. Göletteki su seviyesi artarken oksijen almakta zorlanan balıklar da yüzmeye başladı. DSİ yetkililerinin incelemede bulunduğu gölette, su seviyesinin her geçen saat arttığı belirtildi. Oruçlu köyünde yaşayan vatandaşlar, balıkların imdadına taşınan su ile bugün etkili olan yağışın yetiştiğini belirterek, "Bugün balıkların yüzmeye başladığın gördük ve bu su seviyesi onların yaşaması için yeterli" dedi.

Kuruyan oruçlu göleti'ndeki balıkları yağmur kurtardı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:32 Kaynak: DHA
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