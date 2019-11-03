Kuruyan palmiye yaprakları kadınların gelir kapısı oldu - HATAY

Hatay'da sonbaharla kuruyan palmiye yaprakları, kadınların ellerinde sepet, hasır, çanta, çaydanlık ve tencere altlığı gibi el emeği göz nuru ürünlere dönüştürülüp satılıyor.

Arsuz ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan örücülük kursuna katılan kadınlar, sonbaharda kuruyarak dökülen palmiye yapraklarını değerlendirmek için kolları sıvadı.

Kadınlar, palmiye yapraklarıyla, sepet, hasır, çanta, çaydanlık ve tencere altlığı gibi çeşitli ürünleri binbir zahmetle üretmeye başladı.

Kendi tasarımı ürünleri sosyal medyadan satışa çıkaran kadınlar, hem boş zamanını değerlendiriyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

Kurs eğitmeni Azize Alay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce açılan kursta 32 kadının eğitim gördüğünü söyledi.

Palmiye yapraklarını toplayıp tek tek ayırdıktan sonra çeşitli ürünler tasarlamak için bunları ip haline getirdiklerini anlatan Alay, ev kadınlarına sıfır maliyetle meslek ve para kazandırdıklarını vurguladı.

Özellikle palmiye yapraklarını kullandıklarını belirten Alay, "Onlar bu bölgenin doğal bitkisi konumunda ve atıl durumda. Budanıyor ve direkt çöpe gidiyor. Bu yaprakları değerlendirmek amacıyla yola çıktık. Tabii ki bunun yanında başka materyaller de kullanacağız. Hayıt ve murt bitkilerinin dalları da bu coğrafyada bulduğumuz bitkiler. Üzerine bilgimizi de katınca güzel ortaya şeyler çıkıyor, daha da çıkacaktır." dedi.

Ürünlerin çok beğenildiğini dile getiren Alay, "Alıcıları zaten hazır oluyor. Talebe yetişemiyorlar. Kadınlarımız bu yöntemle hem üretiyor hem de kazanıyor." ifadesini kullandı.

Kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor

Merkezde eğitim gören kadınlardan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Rencus Cöcen, kurs sayesinde ev ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.

Örgünün yanı sıra eski ve kullanılmayan eşyaları yenilediklerini anlatan Cöcen, "Üretim yapmak terapi gibi geliyor. Evdeki işlerimizi bitirip buraya geliyoruz. Burada kadın dayanışmasıyla, birbirimize yardım ederek bu üretimleri yapıp satıyoruz." diye konuştu.

Ayşe Türkan Yeşil de kursta öğrendiği örgü yöntemiyle çeşitli ürünler hazırlamaya başladığını, ev ekonomisine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.