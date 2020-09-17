Kuruyan pınarlara güneş enerjisiyle su veriyorlar - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde bir mahallenin sakinleri, kuraklık nedeniyle kuruyan pınarlara güneş enerjisinden faydalanarak su pompalamaya başladı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Köstengil Mahallesinde kuraklık nedeniyle pınarlar ve dereler kurudu.

Geçimini hayvancılık ve tarım ile sağlayan mahalle sakinleri, hayvanların su içebilmesi ve derenin canlanması için kuruyan pınarlara güneş enerji yardımıyla yeraltı su kaynağından pınarlara su verdi.

İlçede bulunan kuş cenneti Düden Gölü'nü de besleyen ve mahalleden çıkan kaynak suların kurumasıyla göl de kurumuştu. Kuraklık nedeniyle çözüm arayışına giden mahalleli güneş enerjisinden faydalanarak solar sistemiyle yeraltından su çıkarılması için çalışmalarını bitirdi.

Mahalle merkezine kurdukları güneş enerjisi panelleri ile elektrik enerjisi üreterek yeraltı su kaynağından mahallenin çeşitli bölgelerindeki tamamen kurumuş 4 pınara hat çekerek, su vermeye başladılar.

Mahalle Muhtarı Şenol Güner, AA muhabirine, daha önce mahallenin suyunun bol olduğunu belirtti.

Bu sene kuraklık nedeniyle dere ve pınarların kuruduğunu dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"Bu dere ayrıca Düden Gölünü beslemekte. Köyümüzün geçimi yüzde 60 hayvancılık ile. Hayvanlarımız susuz kaldı. Biz de bir çare bulmak amacıyla mahalleliler ile istişare yaptık ve solar güneş enerjisi sistemini yapmaya karar verdik. Şu anda çıkarılan bu su hayvanlarımıza yeterli ve deremizin tekrar canlanmasını sağlıyoruz. Katkılarından dolayı Dernek başkanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz."

"Çevre köylerden daha çok su olan bir köyümüz vardı" diyen Köstengil Sosyal ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamit Güner ise "Düden Gölünü besleyen pınarlar, çeşmeler bizim köyde. Bu sene kuraklıktan dolayı çeşmelerimiz kurudu, hayvanlarımız susuz kaldı, ektiğimiz, ağaçlar kurudu. Biz de dernek olarak yardımcı olduk, bu işi başardık. Çok şükür hayvanlarımız susuzluktan kurtuldu." dedi.