Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı

15.03.2022 11:11

Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı Yağışların ardından kuruyan dereler ve su gözler yeniden çağlamaya başladı baraj yeniden doldu Adana'nın Kozan ilçesinde yağışların ardından kuruyan dereler ve su gözler yeniden çağlamaya başladı baraj yeniden doldu.

Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı

Yağışların ardından kuruyan dereler ve su gözler yeniden çağlamaya başladı baraj yeniden doldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yağışların ardından kuruyan dereler ve su gözler yeniden çağlamaya başladı baraj yeniden doldu.

Kuraklık nedeniyle Kozan Barajında gün yüzüne çıkan tarihi yapılar bölgenin yoğun yağış alması ile birlikte yeniden suların altına gömüldü. Kozan ve çevresinde 2021 yılında kuruyan su gözleri, çaylar ve dereler kış mevsiminde aldığı yoğun yağışlarla birlikte yeniden çağlamaya başladı.

Kozan'da narenciye üretimi yapan ve baraj sulaması ile ürünlerini yetiştiren çiftçiler suyun değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Üreticilerden Faruk Yiğenoğlu, kuruyan su gözlerinin yeniden çağlamasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Çiftçilerin bu yıl yüzü gülecek. 2 ay önce kuraklıkla ilgili haber yapmıştık. Şimdi gözler doldu ve taştı. Hamd olsun sularımız artıyor. Son 30 yılın en sert kışını geçiyoruz. Hem üşüyoruz ama seviniyoruz. Bu sene bereketli olacak inşallah. Kozan Barajının yüzde 70'lerde olması bizleri sevindirdi. Gelişen teknolojiyle birlikte suyu koruyarak damlama sulama sistemi ile bahçeler sulanırsa daha bereketli günler olacak inşallah. Şükürler olsun" dedi.

Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı
Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı
Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı Son dakika haberleri: Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı Son dakika haberleri... Otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberleri... Otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana, Baraj, Kozan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:26:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kuruyan su gözleri yeniden çağlamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement