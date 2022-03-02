KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU - Son Dakika
Üye Girişi

KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU

02.03.2022 10:29

SİVAS'ta, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Irmağı, kış döneminde yağışların bol olmasıyla tekrar hayat buldu.

SİVAS'ta, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Irmağı, kış döneminde yağışların bol olmasıyla tekrar hayat buldu. Kızılırmak Nehri'ni de besleyen, bölgenin önemli su kaynaklarından Tecer Irmağı'nda karların erimeye başlamasıyla su akışı oldu.

Ulaş'a 5 kilometre uzaklıktaki Tecer Dağı'ndan çıkarak, Kızılırmak Nehri'ne dökülen Tecer Irmağı'nın ilçeden geçen kısımları, geçen yıl yağış azlığı ve düzensiz sulama nedeniyle tamamen kurudu. Yılın her mevsiminde temiz ve gür akan ırmağın ilçe içinden geçen yatak kısmı, tamamen boş kaldı. Bu yıl ise etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle ırmak yeniden hayat buldu. Tecer Irmağı'nda karların erimeye başlamasıyla su akışı oldu. Irmak yatağının yeniden suyla buluşması, ilçede yaşayanları da sevindirdi.

'SUDAN DAMLA ESER YOKTU'

Su ürünleri mühendisi Murat Sulakçı, Geçen yıl büyük kuraklık yaşadık ama bu sene yağışlar bizim yüzümüzü güldürdü. Uzun zamandır böyle yağışlar almıyorduk. Bizim bölgemizdeki kuraklığı bir nebze olsun geçen seneye göre giderecek derecede yağışlar oldu. İnşallah bu kırkikindi dediğimiz Anadolu'ya has olan yağışları da bahar döneminde görürsek bu sene gerçekten bölgemiz için güzel olacağını düşünüyorum. Geçen yıl maalesef Tecer Irmağı'nın zeminde rahatlıkla yürüdük hatta oğlumla top oynadık. Maalesef çok üzücü bir durumdu. Geçen yıl kar çok geç yağdı. Fazla da yağış olmadı. Burada damla su bulamadık. Bir diğer etken ise burayı besleyen bölgelerde yapılan vahşi sulamalardır. Özellikle bu vahşi sulamalar burada doğal hayatı bitmişti dedi.

'IRMAKLA BÜTÜN HALİNE GELMİŞİZ'

Irmaktan akan suyun değerlendirilmesi gerektiği söyleyen Sulakçı, Burada büyük bir çiftçilik hayatı devam ediyor. Tecer Irmağı'ndan Sivas'a kadar birçok kenarlarında bulunan tarlalardan çiftçilerimiz hayatını devam ettirmek için sulu tarım yapıyor. Bu akan suyu iyi değerlendirmemiz lazım. Irmak Karacalar Barajı'na yakın bir mesafeden geçiyor. Pompalar vasıtasıyla buralara bir taşıma yapabilirsek çiftçimiz en azından önümüzdeki süreçte buğdayını, arpasını, pancarını sular. En azından evine rahat bir ekmek götürebilmek için ürününü belirli bir noktaya taşır. Tecer Irmağı'nı bu şekilde görmek bizi sevindirdi. Biz alışmışız, ırmakla bir bütün haline gelmişiz. Çocukluğumuz zaten burada geçti. Kapımızın önünde denizi bulamıyorduk ama en azından ırmağı buluyorduk. Böyle de bir bağımız oluştu. Bir taraftan sulama alanında ekonomik değeri oldu, bir taraftan da bir nevi yüzmeyi burada öğrendik diye konuştu.

KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU

YORUMLAR
500
Doğu ve Güneydoğu'da artan yağışlar baraj ve göllere 'can suyu' oldu Doğu ve Güneydoğu'da artan yağışlar baraj ve göllere 'can suyu' oldu GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ GEMİNBELİ GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

Kızılırmak, Sivas, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
10:57 Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: KURUYAN TECER IRMAĞI, YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement