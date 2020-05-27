Kuruyan yaprakları, sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da 24 yaşındaki Sida Bektaş, kurumuş yaprakları, tarihi mekanları resmederek sanat eserine dönüştürüyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan ve çocukluğundan bu yana resim yapmaya merakı olan Bektaş, Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulundan mezun oldu.

Kayapınar Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmeni olarak çalışan Bektaş, boş zamanlarını kaligrafi sanatı ile uğraşarak ve resim yaparak geçiriyor.

Evinin balkonunu küçük bir atölyeye dönüştüren Bektaş, bu alanda çalışarak kaligrafi ve resim yeteneğini geliştirdi.

Huzur duyduğu atölyesinde çalışırken beslediği muhabbet kuşu ile arkadaşlık yapan Bektaş, çalışmasına ara verdiğinde ise ney çalıyor.

Hiçbir eğitim almadığı resimde zamanla kendisini geliştiren Bektaş, topladığı kuruyan yapraklar üzerine kentin tarihi mekanlarını resmediyor.

"Hedefim 81 ilin tarihi mekanlarını kurumuş yapraklara işlemek"

Bektaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle yaşadığı evinde atölyeye dönüştürdüğü balkonda boş kalan zamanlarını resimle doldurduğunu söyledi.

Kaligrafi ile yağlı boya resim yapmayı çok sevdiğini, bir süredir bu alanlarda kendisini geliştirdiğini ifade eden Bektaş, bir süredir de kurumuş yapraklar üzerine resim yaptığını aktardı.

Bektaş, topladığı kurumuş yaprakları su ile ıslattığını, yapraklar yumuşadıktan sonra yağlı boya ile üzerilerine resim yaptığını anlatarak, "Hiçbir eğitim almadım. Tabloya işler gibi kurumuş yaprakların üzerine resim yapıyorum. Güzel tepkiler alıyorum. Kurumuş yapraklar üzerine kentin tarihini resmediyorum. İlk çalışmamda başarılı olunca devamını getirdim." dedi.

Kentteki Ongözlü Köprü, Hz. Süleyman Camisi, Ulu Cami gibi tarihi mekanların resmini yaptığını dile getiren Bektaş, "Hedefim 81 ilin tarihi mekanlarını kurumuş yapraklara işlemek. Bu sayede tarihi mekanların da tanıtımını yapmak istiyorum. Yapraklar çok kırılgan. Sabır isteyen bir iş. Büyük bir sabırla kentin tarihi değerlerini yapraklara yansıtıyorum." diye konuştu.

Bektaş, ailesinin kendisini desteklediğini ifade ederek, ilerleyen günlerde bir sergi açmak istediğini sözlerine ekledi.