Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi

GAZİANTEP'te, bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

GAZİANTEP'te, bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 17 işçiye, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Sabah saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasının fırın bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 17 işçiye ise ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'lı Kadınlar Günü paylaşımına tepki yağıyor

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Aramızda 3 anlaşmazlık konusu var, adım atılmıyor

Askeri darbeyle karışan Myanmar'la ilgili kan donduran iddia: Gözaltındaki 2 Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü

Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı

3 yıldır küs olduğu amcasının borcunu bahane ederek 100 bin liralık senet imzalattılar

Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda

Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı

Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı