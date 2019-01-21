Son Dakika Haberleri: Kuruyemiş Fabrikasında Korkutan Yangın... İtfaiye Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Kuruyemiş Fabrikasında Korkutan Yangın... İtfaiye Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

1 saat önce

Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın.

Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın... İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, 3. Sayfa
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