Kuruyemiş Fabrikasında Korkutan Yangın... İtfaiye Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi
1 saat önce
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın.
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın... İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi
İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:39 Kaynak: İHA
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