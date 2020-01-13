Kuruyemiş ihracatı 2019 yılında yüzde 2.5 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuruyemiş ihracatı 2019 yılında yüzde 2.5 arttı - Son Dakika Ekonomi

Kuruyemiş ihracatı 2019 yılında yüzde 2.5 arttı

6 saat önce

Türkiye'nin kuru yemiş ihracatı yüzde 2.5 artışla 1.4 milyar dolara yükseldi.

Kuruyemiş ihracatı 2019 yılında yüzde 2.5 arttı, System.String[]

Türkiye'nin kuru yemiş ihracatı yüzde 2.5 artışla 1.4 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde en çok ihracat 191 milyon dolar ile Almanya'ya yapılırken, bunu 183 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 109 milyon dolarla İtalya ve 97 milyon dolarla Fransa izledi.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) Başkanı Muhsin Çakıcı, Avrupa pazarı dışında Uzakdoğu ve Avustralya gibi alternatif pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini vurguladı ve ekledi: "2020 yılında Uzakdoğu ve Avustralya'ya yönelik tanıtım faaliyetlerine hız vereceğiz. Avustralya pazarına yönelik faaliyetlerimiz hem Fine Food Fuarı Milli Katılım organizasyonu hem de Türkiye Tanıtım Grubu koordinatörlüğünde yürüttüğü 'Avustralya Pazarı Kuru Meyve ve Mamulleri Tanıtım Projesi' ile yeni yılda da artarak devam edecek. Bu pazarlarımıza olan kuru meyve ihracatımız düzenli ve devamlı artı yönde bir seyir izlemekte. Çin ve Katar, Türk kuruyemişi ile yakından ilgileniyor. Yeni yılda özellikle buradaki Türk kuruyemişinin konumunu güçlendirmek istiyoruz. Türk kuruyemişi bu bölgelerin beslenme alışkanlıkları ile yakından örtüşüyor. Çalışmalarımız neticesinde bu yılın sonunda burada yüzde 10.0'luk artış öngörüyoruz."


Avustralya, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
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