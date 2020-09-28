Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde leblebiciler sitesinde faaliyet gösteren bir kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Selver Hatun Sokak'ta Hasan Hüseyin Leblebici'ye ait kuruyemiş imalathanesinde cips kazanın alev alması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sonucu kuruyemiş imalathanesinde yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştuğu belirtildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.