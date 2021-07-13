Kuruyemişçilerde bayram telaşı - Son Dakika

Kuruyemişçilerde bayram telaşı

GAZİANTEP - Pandemi sürecinde kısıtlamasız bir bayram kutlamaya hazırlanan Gaziantep'te bayram şekeri ve kuruyemiş satıcıları yoğun mesai yapıyor.

Yaklaşık 1.5 yıldır pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle eski günlerdeki gibi kutlanılamayan bayramlar, bölge esnafının ekonomik kayıplarına da neden olmuştu. Bu yıl kısıtlamaların olmayacağı Kurban Bayramı nedeniyle şeker ve kuruyemiş satan esnafın yüzü güldü. Bayram öncesinde artan ilgi nedeniyle çifte mutluluk yaşayan esnaf, yoğun mesai yapıyor. Geçen yıllara göre satışlarının çok daha iyi olduğunu belirten Metin Özmezarcı, satışların bayram yaklaştıkça artarak devam edeceğini ifade etti. Özmezarcı, şeker ve kuruyemiş satın alacaklara da tavsiyelerde bulundu.

"Bu bayrama ilk bayramımız diyebiliriz"

Pandemi nedeniyle 2 yıldır maddi ve manevi anlamda sıkıntı yaşadıklarını belirten kuruyemiş ve şeker satıcısı Metin Özmezarcı, bu bayramın diğerlerine göre daha güzel olacağını söyledi. Özmezarcı, "Şu anda Allah'a şükür Kurban Bayramı hazırlığı yapıyoruz. Şekerlerimiz, kuruyemişlerimiz hepsi taze bir şekilde günlük çıkıyor. 2 yıldır pandemi dönemini yaşıyorduk. Onun getirmiş olduğu ister istemez bir sıkıntı vardı. Pandemi nedeniyle vatandaşlarımız aile ziyaretleri, anne-baba ziyaretleri ve eş dost ziyaretlerini yapamaz oldu. Bu durumunda bize mali ve manevi yönden çok büyük sıkıntıları oldu. Allah'a şükür aşılanmalarımız sayesinde bu süreci de atlattık. Geçen bayramda bu kadar talep yoktu. Şu ana kadarki satışlarımız normal ilerliyor. Allah'a şükür bayrama son 2-3 gün kalınca daha güzel günler bekliyoruz. Çünkü halkımız Kurban Bayramı olduğu için önce kurbanlığını alacak, daha sonra şeker ya da kuruyemiş alacak. Bu bayrama ilk bayramımız diyebiliriz. Çünkü 2 yıldır aklı başında bir bayram yaşayamıyoruz. İnşallah bu bayramın güzel bir bayram olacağını ümit ediyoruz" dedi.

Şeker ve kuruyemiş alırken dikkat

Şeker ve kuruyemiş alacaklara tavsiyelerde bulunan Özmezarcı, "Şeker ve kuruyemiş alırken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Biz kuruyemiş satıcısıyız, benim vatandaşlardan ricam kuruyemiş alırken renk ve tat çok önemli. Eski çerezleri ısıtıp veya eski çerezleri karıştırıp satabiliyorlar. Bu hususa kuruyemiş alırken çok dikkat etsinler. Şekeri de alırken rengi solmuşsa, matlaşmışsa bu şekilde ise almasınlar. Genelde tanıdık, bilindik ve güvenilir yerden almalarını tavsiye ediyorum. Bizim amacımız insan sağlığı ile oynamamak. Çünkü eski şekerleri alırsanız kanserojen madde olduğu için hastalanabilirsiniz. Kanserojen maddelerde küflü, eski ve bayat ürünlerden oluşur. Kuruyemişte de aynı durum söz konusu. O yüzden kuruyemiş alırken günlük ve taze üretim yapan yerlerden almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü eşiyle, dostuyla, çocuğuyla yiyecek bunları o yüzden dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Şekerde zam yok, kuruyemişte yüzde 15 zam var"

Şeker fiyatlarının geçen yıla göre aynı olduğunu ancak kuruyemiş fiyatlarında yüzde 15 ila 20 arasında zamların olduğunu söyleyen Özmezarcı, "Şekerlerimizin fiyatlarına gelecek olursak, şeker fiyatlarında geçen yıla göre bu yıl hiçbir şekilde fark yok diyebilirim. Mesela geçtiğimiz bayramda şekerleri 25 TL'ye sattık. Bu yıl da kendi karlarımızdan ödün vererek aynı fiyata satışlarımızı yapıyoruz. Kuruyemişlerin fiyatlarında ise geçen yıla göre yüzde 15 ila 20 arasında bir artış oldu. Elektrik zammı ve ürünün az olmasının vermiş olduğu bir zam oldu. Elimizden geldiği kadar uygun fiyata satış yapmaya çalışıyoruz. Özellikle rica ediyorum herkes aşısını olsun. Çünkü bu hastalığı aşıyla yenebiliriz. Sağlık Bakanlığımız da bunu söylüyor ve rica ediyor. Biz de Sağlık Bakanımızın her zaman yanındayız. Herkes aşısını olsun, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uysunlar. Bu hastalığı aşarsak bu sıkıntılı günleri geride bırakırız. Herkes ailesiyle, eşiyle, dostuyla, çocuğuyla, eski neşeli güzel bayramlarımıza bu sayede ulaşmış oluruz" diye konuştu.