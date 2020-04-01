Kuruyemişçilerden

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman, Türkiye'de kuruyemiş arzında bir sorun bulunmadığını belirterek, "Ülkemizde herkes istediği kuruyemişi bulabilir." dedi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından getirilen bazı kuruyemişlerin gümrüklerde alınan tedbirler nedeniyle geçmiş aylarda bir süre bekletildiğini söyledi.

Sektör olarak yetkililerle görüşüp bu ürünlerle ilgili gerekli tetkiklerin yapılmasını istediklerini vurgulayan Karaman, "O tetkikler eksiksiz yapıldı. Ürünlerin problemsiz piyasaya sürülmesini sağladık." diye konuştu

Karaman, konuya ilişkin bir sorun kalmadığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yetkililer tahlil yapıyor ve sonuca göre ürünleri bırakıyor. Şu an ülkeye kuruyemiş girişinde veya ülkeden çıkışında bir sorun yok. Ülkemizde herkes istediği kuruyemişi bulabilir. Sektörümüzde ürün arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Kovid-19 nedeniyle gümrüklerde takılan kuruyemişlerde de sorun kalmadı. Mersin Limanı'ndan gemilerle ithalat ve ihracatımız devam ediyor."

Yer fıstığı fiyatları düşmeye başladı

Yer fıstığı fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle birkaç ay önce ithalatında gümrük vergisinin 3 ay indirilmesini istediklerini hatırlatan Karaman, "Gümrük duvarı indirilirse stokçular ellerindeki ürünü piyasaya sürer ve perakende satış fiyatları yaklaşık yüzde 40 düşer diye beklentimizi dile getirmiştik. O düzenleme yapıldı ve piyasada yer fıstığı fiyatları gerilemeye başladı. Fiyatlar daha da düşecek." ifadelerini kullandı.

Kuruyemiş üreticilerinin elinde yeteri kadar ürün olduğuna dikkati çeken Karaman, ürün fiyatlarındaki değişikliklerin artan döviz kurlarından kaynaklandığını kaydetti.