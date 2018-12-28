Son Dakika Haberleri: Kuruyemişle Yapabiliceğiniz Uçuran Atıştırmalıklar

Kuruyemişle Yapabiliceğiniz Uçuran Atıştırmalıklar

27 dakika önce

Malum kuruyemişler kalabalık sofraların vazgeçilmezi, biz de istedik ki önümüz de yılbaşıyken kuruyemişlerle yapılabilecek ve lezzetini kat kat arttıracak iki pratik tarif yapalım.

Malum kuruyemişler kalabalık sofraların vazgeçilmezi, biz de istedik ki önümüz de yılbaşıyken kuruyemişlerle yapılabilecek ve lezzetini kat kat arttıracak iki pratik tarif yapalım. Bir tanesi birkaç çeşit kuruyemişin üzerine hazırladığımız ballı, pekmezli, biraz tarçınlı, harika soslu bir atıştırmalık, diğeri ise yer fıstıklı, içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır kızarmış parmak tavuk.

Videonun devamı YouTube'da, link profilde??????

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:28 Kaynak: Youtube

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