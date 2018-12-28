Kuruyemişle Yapabiliceğiniz Uçuran Atıştırmalıklar

Malum kuruyemişler kalabalık sofraların vazgeçilmezi, biz de istedik ki önümüz de yılbaşıyken kuruyemişlerle yapılabilecek ve lezzetini kat kat arttıracak iki pratik tarif yapalım.

Malum kuruyemişler kalabalık sofraların vazgeçilmezi, biz de istedik ki önümüz de yılbaşıyken kuruyemişlerle yapılabilecek ve lezzetini kat kat arttıracak iki pratik tarif yapalım. Bir tanesi birkaç çeşit kuruyemişin üzerine hazırladığımız ballı, pekmezli, biraz tarçınlı, harika soslu bir atıştırmalık, diğeri ise yer fıstıklı, içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır kızarmış parmak tavuk.



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