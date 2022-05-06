Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

06.05.2022 10:48
Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Gümüşhane'de siparişe giden kurye aracı 5 metrelik duvardan aşağıya düştü.

Gümüşhane'de siparişe giden kurye aracı 5 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 22: 45 sıralarında Gümüşhane merkez Karaer Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait Y.T. (22) kontrolündeki 53 ABV 519 plakalı kurye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, bir apartman önünde bulunan korkulukları kırarak 5 metrelik duvardan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ters dönen araç içerisinde bulunan şoför Y.T. ve aynı firmada kurye olarak çalışan H.H.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
YORUMLAR
500
BAYRAMPAŞA'DA KAMYON ŞOFÖRÜ İKİ ARACIN ARASINA SIKIŞTI BAYRAMPAŞA'DA KAMYON ŞOFÖRÜ İKİ ARACIN ARASINA SIKIŞTI Beyaz örtüyle kaplanan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçi akınına uğradı Beyaz örtüyle kaplanan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçi akınına uğradı Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı Alkollü sürücünün park halindeki iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı

Gümüşhane, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:28:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement