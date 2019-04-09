Son Dakika Haberleri: Kurye Aracından Yarım Kilogram Altın Çaldılar

Kurye Aracından Yarım Kilogram Altın Çaldılar

1 saat önce

Sultangazi'de iki şahıs, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin arabasındaki yarım kilogram altını çalarak kayıplara karıştı.

Kurye Aracından Yarım Kilogram Altın Çaldılar, System.String[]
Sultangazi'de iki şahıs, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin arabasındaki yarım kilogram altını çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olay saat 13.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına altın götüren Danış Özcan isimli kurye, arabasını kuyumcu dükkanının önüne park etti. Bu esnada arkadaki lüks cipten inen iki kişi iddiaya göre kuryenin park ettiği aracın kapısını açarak, ön koltukta bulunan yarım kilogram altını çaldı. Daha sonra geldikleri araca binen iki hırsız kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ve polis ekipleri, soygunun yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis ekiplerinin kaçan iki kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor.

"ARABANIN KAPISINI AÇIP ALTINLARI ÇALDILAR" Olayı anlatan görgü tanığı Cafer Dal, "Bir an bir araba yanaştı. Hırsızların arabanın kapısını açıp, çantayı alarak araçlarına binmesi iki saniye sürdü. Altınları çalınan adam da heyecan yaptı. Heyecandan arabanın camlarına vurmaya başladı. Hırsızlar da o esnada kaçtı. Arabanın kapısını açıp aldılar altınları. Yarım kilogram altın barmış" dedi.

(Emrah Kuş - Davut Has/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:56 Kaynak: İHA

Polis, Sultangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:46:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurye Aracından Yarım Kilogram Altın Çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]