Kurye kılığına girip, eşini vuran sanığa 21 yıl hapis cezasına bozma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurye kılığına girip, eşini vuran sanığa 21 yıl hapis cezasına bozma - Son Dakika

Kurye kılığına girip, eşini vuran sanığa 21 yıl hapis cezasına bozma

6 saat önce

KONYA'da kurye kılığına girip, eşi Saliha Gizem Tatlısert (28) ile iş arkadaşı Abdülkerim Ü.'yü (36) tabancayla vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'e (30) verilen 21 yıl 9 ay hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.

Kurye kılığına girip, eşini vuran sanığa 21 yıl hapis cezasına bozma, System.String[]

KONYA'da kurye kılığına girip, eşi Saliha Gizem Tatlısert (28) ile iş arkadaşı Abdülkerim Ü.'yü (36) tabancayla vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'e (30) verilen 21 yıl 9 ay hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Sanığın yüz yüze ifade verme isteminin mahkemece reddedilmesini hukuka aykırı bulan bölge mahkemesi, olay yerinde keşif yapılarak sanık ile yaraladığı Abdülkerim Ü. arasındaki mesafenin tespit edilmemesini de bozma gerekçesi saydı.

Olay, 14 Eylül 2017 günü Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, olay tarihinden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosiklet ile geldi. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert, eşinin odasına girdi.

Yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp, Saliha Gizem Tatlısert'e peş peşe ateş etti. 4 kurşun isabet eden Tatlısert, ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. de hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Adülkerim Ü. de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Olaydan sonra yakalanan Zafer Tatlısert, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini çok sevdiği için kıskandığını, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Tatlısert, tutuklandı.

21 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen 4 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, Zafer Tatlısert, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 18 yıla, haksız tahrik indirimiyle de 13 yıl 6 aya düşürüldü. Abdülkerim Ü.'ye yönelik  'kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezası da aynı gerekçeler ile 8 yıl 3 aya çevrildi.

Zafer Tatlısert'e, saldırıdan önce eşi, kayınpederi ve kayınbiraderine yönelik gerçekleştirdiği 'kasten yaralama' suçlarından da 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi. Ceza böylelikle 25 yıl 11 ay 7 güne yükseldi.

1'İNCİ CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen kararı bozdu. Bölge mahkemesi, kararı bozma gerekçesinde, ilk ve son savunmaların SEGBİS sisteminden alınmasının sanığın kabulüne bağlı olduğunu anlatarak, Zafer Tatlısert'in duruşmalarda ve verdiği dilekçeler ile SEGBİS aracılığıyla ifade vermek istemediğini bildirdiğini, olumsuz bir tutum içerisinde olduğuna dair bir tespit bulunmadığı halde, mahkemenin yüz yüze ifade talebini reddetmesinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Abdülkerim Ü.'nün yaralanmasıyla ilgili verilen cezanın bozma gerekçesi olarak da, olay yerinde manken kullanılarak, tanık Yasemin Y.'nin de dinleneceği bir keşif ile sanık ve mağdur arasındaki mesafenin tespit edilmemiş olması gösterildi.

Zafer Tatlısert'in eşinin ailesine yönelik yaralama olayıyla ilgili de bozma kararında şu ifadeler yer aldı:

"3 Eylül 2017 tarihli olayda, yalnızca mağdurlardan Muhammed'in yaralanması, mağdur tarafça dosyaya sunulan olaydan hemen önce sanık ile mağdur taraf arasında gerçekleştiği anlaşılan görüşmede, sanığa hitaben oğlu Muhammed'in kastedilerek, 'çocuğa silahı sıkarken düşünseydin' şeklindeki sözler, olayı gören tarafsız bir tanığında bulunmamasına göre sanığın mağdurlar Saliha Gizem ve Mehmet Sadık'a yönelik eylem bakımından beraatine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi karşısında CMK'nun 289/1-i maddesi yollamasıyla 280/1-e maddesi gereğince hükümlerin bozulmasına."

Saliha Gizem Tatlısert'in saldırı olayının ardından boşandığı tutuklu Zafer Tatlısert yeniden yargılacak.


Eylül, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
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