Son Dakika Haberleri: Kurye, Motosikletiyle Buzlu Yolda Kaza Yaptı

Kurye, Motosikletiyle Buzlu Yolda Kaza Yaptı

6 dakika önce

Sivas'ta motosikletiyle paket dağıtımı yapan kurye, yolun buzlanması nedeniyle kaza yaptı.

Kurye, Motosikletiyle Buzlu Yolda Kaza Yaptı, System.String[]
Sivas'ta motosikletiyle paket dağıtımı yapan kurye, yolun buzlanması nedeniyle kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 12.00 sıralarında Kaleardı Mahallesinde meydana geldi. Lokantada kurye olarak çalıştığı öğrenilen S.Y isimli motosiklet sürücüsü, paket dağıtım esnasında buzlanma nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazaya tesadüf eden Bahadır Kuruçay, aracından inip yaralı ile ilgilenerek 112'yi aradı. Kuruçay, çağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri S.Y' ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ise yaralı Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

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