Kurye taktığı kaskla hayata tutundu - Son Dakika

Kurye taktığı kaskla hayata tutundu
Motosiklet sürücünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, başını beton duvara çarpan motosiklet sürücüsü kask sayesinde ölümden döndü. Sürücünün ölümden döndüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesinde Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Yusuf Öz'ün kullandığı 07 J 0338 ticari taksinin, Vergi Dairesi parkına dönmek isterken, sağ tarafında aynı istikameti seyir halindeki Mehmet Seyman'ın kullandığı 07 NAE 36 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve beton duvara başını çarpan motosikletli kurye Mehmet Seyman, başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Ayağından yaralanan Seyman, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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