Kuryeden örnek davranış - Son Dakika

Kuryeden örnek davranış

İzmir'de kuryelik yapan Tayfun Öztunç, yerde içinde yaklaşık 5 bin TL para ve birkaç altın bulunan cüzdan buldu.

İzmir'de kuryelik yapan Tayfun Öztunç, yerde içinde yaklaşık 5 bin TL para ve birkaç altın bulunan cüzdan buldu. Cüzdanda bulunan kredi kartındaki isimden banka vasıtasıyla sahibine ulaşan Öztunç, cüzdanı sahibi Senem Yiğit'e teslim etti. Cüzdanına kavuşan Senem Yiğit, "Cüzdanıma kavuşunca mutluluktan ağladım; çünkü para kolay kazanılmıyor" dedi.

İzmir'de yaşayan Senem Yiğit (19), geçtiğimiz cuma günü bankadan para çektikten sonra cüzdanını düşürdü. Cüzdanının olmadığını iş yerine gidince fark eden genç kadın, karakola müracaat etti. Daha sonra cüzdanın düştüğü yerden geçen Tayfun Öztunç isimli kurye, yerdeki cüzdanı fark ederek cüzdanı yerden aldı. İçinde yaklaşık 5 bin TL paranın ve birkaç altının olduğunu gören Tayfun Öztunç, kimlik bulamayınca cüzdan içindeki kredi kartında yazan isimden cüzdan sahibine ulaşmaya çalıştı. Bankayı arayan Tayfun Öztunç, müşterilerinin cüzdanını bulduğunu söyleyerek kişisel bilgilerini ulaşmaları için bankaya verdi. Daha sonra bankanın cüzdan sahibi Senem Yiğit'e durumu bildirmesiyle genç kadın, Tayfun Öztunç'a ulaştı. Cüzdanına kavuşan Senem Yiğit büyük mutluluk yaşadı.

"CÜZDANIMA KAVUŞUNCA DA MUTLULUKTAN AĞLADIM"

O anları anlatan Senem Yiğit, şöyle konuştu:

"Sabah işe giderken ATM'den para çektim. Daha sonra parayı cüzdanıma koydum ve iş yerine gittim. İş yerine gittiğimde bir arkadaşıma para vermek için cüzdanımı çıkaracaktım ama olmadığını fark ettim. Daha son karakola müracaat ettim. Çok kötü bir durumdaydım; çünkü para kolay kazanılmıyor. Karakoldan iş yerime döndüğümde bankamdan telefon geldi. Tayfun Bey bankamı aramış kartın üzerindeki ismi görüp. Banka vasıtasıyla Tayfun Bey'e ulaştım ve bana cüzdanımı teslim etti. Kaldıki önemli olan cüzdan içindeki miktar değil 1 TL bile olsa sahibine ulaştırabilmek. Cüzdanımın olmadığını fark ettiğimde kendimi çok kötü hissettim ve ağladım. Para için ağlanılmaz diye bir şey yok çok zor kazanılıyor. Cüzdanıma kavuşunca da mutluluktan ağladım. 1 TL veya 10 bin TL olması fark etmez, o paranın sahibine ulaştırılması gerekiyor. Umarım kaybolan cüzdanları Tayfun Bey gibi insanlar bulur."

CÜZDANIN İÇİNDEKİ KARTTAN BANKAYLA İLETİŞİME GEÇEREK SAHİBİNE ULAŞTI

Olayla ilgili konuşan kurye Tayfun Öztunç (34) ise öğle saatlerinde dağıtıma çıktığını ve aracını park ettiği esnada yerde bir cüzdan gördüğünü söyleyerek, "Cüzdanın için kontrol ettiğimde bir miktar para ve kredi kartı olduğun gördüm. Kredi kartının üzerinde yazan isme ulaşmak için bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve bir cüzdan bulduğumu söyleyip kartın sahibine ulaşmalarını söyledim. Müşteri hizmetleri benim kişisel bilgilerimi alıp iletişime geçileceğini söyledi. Daha sonra banka aracılığıyla cüzdanı kaybeden Senem hanım beni aradı. Buluştuğumuzda cüzdanı kendisine teslim ettim ve çok sevindi. Ben de bu durumdan mutluluk duydum. Senem hanım çok üzgündü ve bir taraftan da sevinçliydi. Saymadım ama bir miktar para vardı içinde. Bu olay benim ilk kez başıma gelmiyor. Sürekli yollarda cüzdan, cep telefonu ve para buluyorum nedense. Elimden geldiğince eşyaları sahiplerine ulaştırdım, ulaşamadıklarımı ise kurumlara bağış yaptım. Sevinçliyim, o cüzdan başkasının eline geçmiş olsaydı belki ulaşmayabilirdi" dedi.

(İHA)

Kuryeden örnek davranış
Kuryeden örnek davranış
Kuryeden örnek davranış
Kuryeden örnek davranış
Kuryeden örnek davranış

Türk Lirası, Kredi Kartı, Banka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuryeden örnek davranış - Son Dakika

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