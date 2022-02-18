KURYELER ALMAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM YAPTI - Son Dakika

BEYOĞLU'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan online yemek şirketi kuryeleri, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. Bugün de Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti. Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında pankart açıp slogan attı. Yapılan basın açıklamasının ardından Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Alman Başkonsolosluğu'na mektup götürdü.

Küçükosmanoğlu, kapı önünde yapılan üst aramasının ardından içeri alındı.