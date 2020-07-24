Kuryeler, aracın altında kalan kadını kurtarmak için seferber oldu - Son Dakika

Kuryeler, aracın altında kalan kadını kurtarmak için seferber oldu

Çin'de aracın altında kalan kadını kurtarabilmek için kuryeler seferber oldu.

Çin'de aracın altında kalan kadını kurtarabilmek için kuryeler seferber oldu. Çin'in Hangzhou kentinde bir motor kadın sürücüsü, çarpıştığı arabanın altında kaldı. Arabanın altında kalan kadını kurtarmak için çevredeki bir grup kurye seferber odu. Pazartesi günü meydana gelen kazada kuryeler, saniyeler içerisinde kadını arabanın altından çıkarmaya başardı. Yaralanan kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığı durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlarsa güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - PEKİN

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:02

Kaynak: İHA

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