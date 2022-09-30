Kuryeler Federasyonu Başkanı Tomris, 'Göçmen Motokurye' Sorununa Dikkat Çekti: "Sigortası Yok, Düşük Maaşla Çalışıyorlar"

Kuryeler Federasyonu Başkanı Murat Tomris, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'a motokuryelerin sorunlarını anlatırken; göçmenlerin de sektörde çalıştırılmaya başlandığını belirtti. Tomris, "Sigortası yok, işveren için hiçbir maliyeti yok. Sigorta vermiyor. Düşük maaşla çalışıyorlar. Bir motokuryenin günlüğü 300-350 lira ise kaçak göçmenler 150 liraya çalışıyorlar" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Kuryeler Federasyonu'nu ziyaret ederek son günlerde artan motokurye kazalarının nedenleri ve kuryelerin sorunları ile ilgili bilgi aldı. Yüksel Mansur Kılınç'a bilgi veren Kuryeler Federasyonu Başkanı Murat Tomris, şunları söyledi:

"Bizim hemen hemen her gün bir arkadaşımızı bu meslekte kaybettiğimiz bir durumda, onlar bu pazarı canlandırmaya çalışıyor. Biz tamamıyla birileri hayatta kalsın, ölmesin diye burada gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Kaçak göçmenler piyasayı hemen hemen ele almaya başladılar. Sigortası yok, işveren için hiçbir maliyeti yok. Sigorta vermiyor. Düşük maaşla çalışıyorlar. Bir motokuryenin günlüğü 300-350 lira ise 150 liraya çalışıyorlar."

"500'E YAKIN KİŞİ ÖLDÜ"

Tomris, motokurye ölümleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Biz şu pandemiden itibaren olan veriyi çok çabuk tutmaya başladık.. Pandemide, bundan dört ay önceye kadar 300'e yakın bir sayı vardı. Dört aydan bu yana Türkiye genelinden hemen hemen 200 kişi daha hayatını kaybetti.

İstanbul'da 200-300 bin kurye vardı. Şu anda 600- 700 bin kurye var. Hemen hemen iki katına çıktı. Diğer girişimciler de giriyor bu pazara. Çünkü pazar büyük bir pazar. Herkes pasta yemek istiyor. Kimse düşünmüyor. Çalışma standartları, bu insanların motor üzerindeki ruh hali, motor üzerindeki dengeleri. Hep bir şey var, piyasada birbirine rekabet var."

Kılınç ise kuryelerin çalışma koşullarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Düzenlemeler yetersiz. Motokuryeler canını veriyor. Çünkü eğitim zayıf. Motokuryeler sahipsiz. Motorkuryelerden rahatsız olan sürücüler var. Devlet gerekli düzenlemeleri ve eğitimleri yapmıyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde artık vazgeçilmez bir hizmet alanı. Motokurye alanının önce devlet tarafından sahiplenilmesi lazım. Bir taraftan yapılması gereken yasal değişiklikler var bir taraftan bakanlıkların yapması gereken çalışmalar var. Tabii ki motokurye arkadaşlarımızın derneklerine, federasyonlarına da düşen görevler var. Ama bunları bir araya getirecek irade, sorunların çözümünü sağlayacak devlet iradesidir. Türkiye birçok alanda yönetim sorunu yaşıyor, yönetilemiyor, koordinasyon yok. Kuryelerimiz ölüyor, kuryelerimiz yaralanıyor. Kuryelerimiz ile sürücülerimiz arasında, kuryelerle firmalar ve tüketiciler arasında tartışmalar oluyor. Tüm paydaşların bir araya gelerek bu sorunların çözülebilmesi mümkün."

"SORUNLARI ÇÖZECEK DÜZENLEMELER CHP'NİN MASASINDA"

İki teker üzerinde can taşındığı ve yeni bir hizmet alanı olduğu bilinciyle düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılınç, "Sorunların çözümüne yönelik düzenlemelerin tümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin masasının üzerinde. Sadece masamızın üzerinde tutmuyoruz. Yerel yönetimlerimizden de bu konuda istişare ve koordinasyonlarla destek alıyoruz." dedi.