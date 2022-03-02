KURYELERDEN HALAYLI EYLEM - Son Dakika
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KURYELERDEN HALAYLI EYLEM

02.03.2022 16:07

ŞİŞLİ'deki Yemek Sepeti şirketinin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

ŞİŞLİ'deki Yemek Sepeti şirketinin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Eylemin 30'uncu gününde kuryeler davul zurna eşliğinde halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini 30 gündür sürdürüyor. Bugün de öğle saatlerinde Yemek Sepeti şirketinin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti. Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, pankart açıp sloganlar attı. Kuryeler yapılan basın açıklamasının ardından davul zurna eşliğinde halay çekti. Polis ekiplerin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.

KURYELERDEN HALAYLI EYLEM
KURYELERDEN HALAYLI EYLEM
KURYELERDEN HALAYLI EYLEM
KURYELERDEN HALAYLI EYLEM
KURYELERDEN HALAYLI EYLEM
KURYELERDEN HALAYLI EYLEM
KURYELERDEN HALAYLI EYLEM
KURYELERDEN HALAYLI EYLEM
KURYELERDEN HALAYLI EYLEM

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Yemek Sepeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURYELERDEN HALAYLI EYLEM - Son Dakika


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