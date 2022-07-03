Kuryelere ait 10 motosikleti çalan 3 hırsız yakalandı - Son Dakika
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Kuryelere ait 10 motosikleti çalan 3 hırsız yakalandı

03.07.2022 18:26
Kuryelere ait 10 motosikleti çalan 3 hırsız yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kuryelere ait 10 ayrı motosiklet çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kuryelere ait 10 ayrı motosiklet çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelinin park halinde bulunan motosikleti rahatlıkla çaldığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, kentte son bir ay içerisinde kuryelere ait motosikletlerin çalınması olaylarıyla ilgili olarak Oto Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 10 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faillerinin S.K., B.B. ve N.B. olduğu tespit edildi. Şahıslar, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken; işlemleri tamamlanan S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Rahatlığı 'pes' dedirtti

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin park halinde bulunan bir motosikletin etrafında gezindiği ve daha sonra rahat tavırlarla götürdüğü görülüyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuryelere ait 10 motosikleti çalan 3 hırsız yakalandı - Son Dakika

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