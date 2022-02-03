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Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor - Son Dakika

Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor

03.02.2022 14:59
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor

İSTANBUL'da internet üzerinden faaliyet gösteren bir yemek sipariş şirketine bağlı çalışan kuryeler, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle yaptıkları eyleme 3. gününde de devam etti.

İSTANBUL'da internet üzerinden faaliyet gösteren bir yemek sipariş şirketine bağlı çalışan kuryeler, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle yaptıkları eyleme 3. gününde de devam etti.  Şirket binası önünde toplanan kuryeler, meşale yakarak yaşanan durumu protesto etti.

Yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi şirketi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerine 3. gününde de sürdürdü. Şirketin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti. Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında meşale yakarak slogan attı.Grup adına konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Daha Türkiye'nin dört bir tarafında yemek tepesinde çalışan işçi kardeşlerim İstanbul'da başlayan ve diğer bölgelerde de yayılan bu direnişe kontak kapatarak, Bana Bi, depolarında işe çıkmayarak bu mücadeleye katılmaktadırlar. Bugün Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de de basın açıklamaları eylemler var. Antalya'da da yine eylemler var. Adana, Bursa'dan, Türkiye'nin değişik depolarından görüştüğümüz arkadaşlarımızla bu bu direnişe dahiliyetini herhangi bir biçim ile ortaya koyuyor. ya kontak kapatıyor ya da işi yavaşlatıyor. Bugün Yemek Sepeti çalışanlarının sayısı binlerce işçi arkadaşımız motokurye, vale ve depolarda çalışan işçi kardeşlerimiz bu eyleme sahipleniyor. Bu direniş, bu hak mücadelesi tüm arkadaşlarımızın, tüm işçilerin, emekçilerin çoluğuyla, çocuğuyla gelecek mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda işçi sınıfımızın onur mücadelesidir. Yemek Sepeti işvereni hilekarlığa, düzenbazlığa bu konuda da devam etmektedir" dedi. Yapılan basın açıklaması sonrası kuryelerin aralarından seçtiği 4 temsilci, yetkililerle görüşmek için şirket binasına girdi.


Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor
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Yemek Tarifi, İstanbul, Protesto, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuryelerin eylemi 3. gününde devam ediyor - Son Dakika


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