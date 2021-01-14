Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı - Son Dakika

Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

14.01.2021 09:44

Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı Kağıthane'de motosikletli kuryenin cep telefonunu çalan hurdacı yarım saat sonra yakalandı Kağıthane'de markete giren kuryenin motosikletinde bıraktığı cep telefonu, hurdacı bir şahıs tarafından kaşla göz arasında çalındı.

Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

Kağıthane'de motosikletli kuryenin cep telefonunu çalan hurdacı yarım saat sonra yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de markete giren kuryenin motosikletinde bıraktığı cep telefonu, hurdacı bir şahıs tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri hırsızı, yarım saat sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Taşatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kuryelik yapan Bünyamin B. bir şeyler satın almak için markete girdi. Telefonunu motosikletin üstünde bırakan B. alışveriş yaptığı esnada hurdacı görünümlü bir hırsız motosikletine yanına yanaştı. Üzerinde cep telefonunu gören şahıs kaşla göz arasında telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane polisi hırsızı yarım saatte yakaladı

Olayın ardından motosikletine geri dönen B.'nin "motorumdan telefonum çalındı" ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, marketin güvenlik kamerasından şahsın eşkalini belirleyerek bölgedeki ekiplere aktardı. Eşkalini duyan Kağıthane polisi, olayın yaşandığı cadde üzerinde arama ve yakalama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada eşkale uyan şahsın el arabasıyla cadde üzerinde seyrettiğini gören polis, hemen durdurarak üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda çaldığı cep telefonu ele geçirilirken hırsız Regaip S. ise yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Gültepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Regaip S. adliyeye sevk edildi.

Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak 34 un üreticisine 'birlikte fiyat artırdığı' gerekçesiyle 25 milyon lira ceza kesildi Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasındaki krizin detayları ortaya çıktı Hırsızlık için girdiği çay ocağında bir şey bulamayınca, güvenlik kamerasını çalmaya çalıştı Hande Erçel araba pozlarını paylaştı, beğeni butonu adeta çöktü 2. kez anne olan Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi WhatsApp'ın gizlilik skandalı sonrası Türkiye'den dev hamle: Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatı bu yıl başlıyor Taşların üzerine resim çizerek kendini geliştiren Siverekli çoban usta ressamlara taş çıkartıyor
Fenerbahçe Attila Szalai için Apollon Limassol'a 1.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe Attila Szalai için Apollon Limassol'a 1.5 milyon euro ödeyecek         
09:58
İstanbul'da yağan yağmur etkisini gösterdi! Barajların doluluk oranı %25'i geçti İstanbul'da yağan yağmur etkisini gösterdi! Barajların doluluk oranı %25'i geçti         
09:51
WhatsApp'ta tartışma yaratan gizlilik kararı sonrası neler değişecek? Yetkili isim tek tek anlattı WhatsApp'ta tartışma yaratan gizlilik kararı sonrası neler değişecek? Yetkili isim tek tek anlattı         
09:28
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak         
08:59
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi         
07:29
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz         
21:44
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 10:10:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei