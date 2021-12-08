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Kuryenin ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapsin gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Kuryenin ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapsin gerekçesi açıklandı

08.12.2021 14:44
Kuryenin ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapsin gerekçesi açıklandı

ÇEKMEKÖY'de geçen yıl kargosunun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası kurye Mehmet Ali İbin'i (40) yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Tayfun Şahin'i "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, kararının gerekçesini açıkladı.

ÇEKMEKÖY'de geçen yıl kargosunun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası kurye Mehmet Ali İbin'i (40) yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Tayfun Şahin'i "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda "Eylemi başlatan ve sonlandıran sanıktır. Bu husus tanık beyanıyla sabittir. İlk haksız hareketin kimden geldiği hususu açıktır. Haksız hareket ve akabindeki yumruk atma eylemi sanıktan gelmiştir. Bu nedenle haksız tahrik hükümleri uyarınca indirim yapılmamıştır" değerlendirmesi yapıldı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 12 sayfalık gerekçeli kararda maktul Mehmet Ali İbin'in 7 kardeşinin de ifadelerinde sanıktan şikayetçi oldukları ve sanığın cezalandırılmasını istedikleri hatırlatıldı.

MÜŞTERİLERDEN GELEN HERHANGİ BİR ŞİKAYET YOKTU PLAKET DE ALMIŞTIMaktul İbin'in çalıştığı kargo firmasının sahibi Gökmen Güzel'in tanık olarak dinlediği de belirtilen gerekçeli kararda Güzel'in "Olay günü 189 adet kargoyla dağıtıma çıktı. Saat 11.00 sıralarında şoför bana bilgi verdi. Yaralama olduğunu, İbin'i hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Hastaneye gittim. Maktul yaklaşık 10 yıldır kargo sektöründe çalışmaktadır. Çevresinde ve müşterilerince çok sevilen bir kişiydi. İş ahlakı ve iş etiği üzerine örnek gösterilebilecek bir kişiydi. Daha önceden müşteriden gelen herhangi bir şikayet yoktu. Bir kargo firmasından plaket de almıştı" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen gerekçeli kararda İbin'in ölümünün kafa travmasına bağlı kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği yönünde görüş bildirildiği kaydedildi.

SANIĞIN KASTI YARALAMAYA YÖNELİKHukuki değerlendirme kısmında ise sanığın kastının öldürmeye yönelik olmadığı, sanık ile maktul arasında öldürmeyi gerektiren bir neden bulunmadığına kanaat getirilerek sanık için "Sadece bir yumruk atmıştır. Kastı yaralamaya yönelik kabul edilmiştir. Her ne kadar sanık Tayfun Şahin, Mehmet Ali İbin'e yumruk atmadığını, ittirdiğini söylemişse de bu savunması suçtan kurtulmaya yönelik olup itibar edilmemiştir. Zira olayın tarafsız görgü tanığı olan Kadir Akbaş beyanında sanık Tayfun Şahin'in, İbin'e yumruk attığını, yumruk sonucu düştüğünü, ağzından ve kulağından kan geldiğini söylemiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Sanık Tayfun Şahin'in savunmasında İbin'in kendisine telefonda söylediği hatırlatılarak bu iddianın haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaya yönelik olduğuna kanaat getirilerek kabul edilmediği belirtildi. Gerekçeli kararda tanık beyanına göre sanığın olay yerine geldiğinde sinirli olduğu belirtildi. Tanık Kadir Akbaş'ın "Sanık Mehmet Ali İbin'i tanımamaktadır. İbin bu sırada başka bir kargoyu teslim etmiş olay yerine sonradan gelmiştir. Mehmet Ali İbin olay yerine geldiğinde kargoyu almak üzere hep birlikte aracın arkasına geçmişlerdir. İbin kargoyu ararken sanık iyice sinirlenmiş, 'Bu kargo firması hep böyle yapıyor' diye söylenmiştir. İbin ise hakaret içeren her hangi bir söz söylemeden sanığa 'Benim görevim sadece kargoyu teslim etmektir, bu hususu kargo firması ile konuşmanız gerekir' demiştir. Bunun üzerine iyice sinirlenen sanık hiç bir şey demeden Mehmet Ali İbin'e yumruğu atarak yere düşürüp ölümüne neden olmuştur. " şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatıldı.

EYLEMİ BAŞLATAN VE SONLANDIRAN SANIKTIROlaya tanık olan şoför Akbaş'ın olayın sıcaklığı ile alınan beyanı için ise "Kadir Akbaş'ın yalan söylemesi için bir neden yoktur. Bu nedenle sanığın haksız tahrikten yararlanmaya yönelik telefonla küfrettiği şeklindeki savunmasına itibar edilmemiştir. Eylemi başlatan ve sonlandıran sanıktır. Bu husus tanık beyanıyla sabittir. İlk haksız hareketin kimden geldiği hususu açıktır. Haksız hareket ve akabindeki yumruk atma eylemi sanıktan gelmiştir. Bu nedenle haksız tahrik hükümleri uyarınca indirim yapılmamıştır. Sanığın suç kastının yoğunluğu, maktulün hiç bir haksız hareketi olmayışı ve yaşının genç oluşu nazara alınarak ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmıştırö değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme bu gerekçelerle Tayfun Şahin'i "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığını belirtti.


Tayfun Şahin, Epilepsi, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuryenin ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapsin gerekçesi açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuryenin ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapsin gerekçesi açıklandı - Son Dakika
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