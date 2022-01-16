Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika

Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı

Motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

DENİZLİ - Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise aracını bırakarak kaçtığı belirtildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Merkez efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile motosikletli kuryenin çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi. Motosikletli kurye Necati Yasin Batır ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Necati Yasin Batır hayatını kaybetti.

Öte yandan, kuryenin ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.