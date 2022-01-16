Üye Girişi
Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika

Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı

16.01.2022 22:58

Son dakika 3. sayfa haberi: Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı Motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı

Motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

DENİZLİ - Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise aracını bırakarak kaçtığı belirtildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Merkez efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile motosikletli kuryenin çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi. Motosikletli kurye Necati Yasin Batır ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Necati Yasin Batır hayatını kaybetti.

Öte yandan, kuryenin ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı
Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı
Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı
Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı

YORUMLAR
500

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Otomobil, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika


Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz         
22:57
Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş         
20:44
Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti         
20:19
Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti         
18:37
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi! Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!         
10:30
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!         
09:00
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var         
22:54
Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
22:07
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu         
20:34
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40

Son Dakika Haberleri
22:57 Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz
22:24 Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?
22:09 Yarın hava nasıl olacak? 17 Ocak'ta üç büyük şehir ve bölgelerde hava durumu
21:41 Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum
21:40 İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin
21:32 Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
21:04 Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.
20:32 Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 23:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement