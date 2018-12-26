Son Dakika Haberleri: Kuryeniz Var" Deyip Dolandırıyorlar

Kuryeniz Var" Deyip Dolandırıyorlar

2 saat önce

Dolandırıcılar son dönemde artık savcı, polis gibi kendisini tanıtarak değil de "Kuryeniz var" deyip dolandırıyor.

Kuryeniz Var
Dolandırıcılar son dönemde artık savcı, polis gibi kendisini tanıtarak değil de "Kuryeniz var" deyip dolandırıyor.

Güvenlik güçleri son dönemde yaşanan ilginç dolandırıcılık yöntemi ile ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dolandırıcıların artık telefondan "Kuryeniz var" diyerek aradığını belirten yetkililer "Sizi birisi arıyor 'beyefendi ya da hanımefendi şu an evinizin kapısının önündeyim, kuryeniz var, evde yoksunuz, kuryeyi nereye teslim edeyim' derken telefon kapanıyor. Arayan genellikle bir cep telefonu numarası oluyor. Daha sonra siz o telefonu geri aradığınızda 'Kuryelerimizi bu numaradan arayamazsınız' diye size telesekreteri bulunan 0888'li bir numara veriliyor. Burayı aradığınızda ise siz farkında olmadan 7 saniyede bir 25 TL ücret kesiliyor. Yaklaşık 2-3 dakika bekletildikten sonra o telefon kapanıyor. 7 saniyede 25 TL kesilen ücretler mevcut. Bu aralar sıkça bu dolandırıcılık yöntemi ile karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandılar. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:08 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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