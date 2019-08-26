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Kuryeye servis dönüşü şoku yaşadı

1 saat önce

Antalya'da bir fast food firmasından sipariş götüren kuryenin park ettiği esnada motosikleti çalındı.

Kuryeye servis dönüşü şoku yaşadı, System.String[]

Antalya'da bir fast food firmasından sipariş götüren kuryenin park ettiği esnada motosikleti çalındı. Motosiklet takılı olan GPRS sistemi üzerinden bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 206 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Kent merkezindeki bir fast food firmasında paket görevlisi olarak çalışan Tuncay G, siparişi vermek üzere motosikletiyle apartman önüne geldi. Bir anlık dalgınlık sonucu motosikletin anahtarını üzerinde bırakan Tuncay G, daireye çıktı. 3 dakikada içinde geri gelen Tuncay G, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Tuncay G, GPRS sistemi üzerinden takip edilmesi için durumu firma görevlilerine ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla motosikletin çalındığı bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Plakası ve konumu alınan motosikleti bulmak için polisler Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerine geldi. Ekipler motosikleti bir apartman önünde park halinde buldu. Tuncay G, ise mesai arkadaşlarıyla motosikletinin yanına geldi. Tuncay G'nin büyük korku yaşadığı görüldü. Polis kaskı takarak motosikleti çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Motosiklet, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:03 Kaynak: İHA
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