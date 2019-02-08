Son Dakika Haberleri: Kurz, Avusturya'yı Zedeledi! AB'yi de Bozmak İstiyor!

Kurz, Avusturya'yı Zedeledi! AB'yi de Bozmak İstiyor!

37 dakika önce

VİYANA Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde toplanan göstericiler, "Irkçılara hayır", "Başbakan Kurz istifa", yazılı pankartlarla önce dışişleri bakanlığına daha sonra da başbakanlık binasına yürüdü.

Kurz, Avusturya'yı Zedeledi! AB'yi de Bozmak İstiyor!, System.String[]
VİYANA Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde toplanan göstericiler, "Irkçılara hayır", "Başbakan Kurz istifa", yazılı pankartlarla önce dışişleri bakanlığına daha sonra da başbakanlık binasına yürüdü. 

Ülkede her perşembe düzenli olarak gerçekleştirildiği için 'perşembe protestosu' olarak adlandırılan gösteride, sanatçı, yazar ve aktivistler hükümetin politikalarını eleştirdi. Konuşmalarda hükümetin Müslümanlar ve göçmenler üzerinden oluşturduğu yapay gündemle ülkenin gerçek sorunlarının örtbas edildiğine dikkat çekildi.

SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Aşırı sağcı hükümetin özellikle Avusturya Devlet Televizyonu ORF'ye yönelik yeni bir kanun hazırlığı içinde olduğunu, bu yasa tasarısıyla televizyonun bağımsızlığını yitirerek, sansüre maruz kalacağını savunarak Başbakan Sebastian Kurz'u sert ifadelerle eleştiren

aktivist Susanne Scholl, "Avusturya'da hukuk devletini zedeleyen Kurz, kendisi gibi düşünenlerle AB'yi de bozmak istiyor. AB seçimlerinde herkes oy kullanarak sağ popülist söylemi durdurmak için çaba sarf etmeli" dedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:20 

Avusturya, Avrupa Birliği, Güncel
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