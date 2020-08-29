Kuş alışverişi yüzünden arkadaşını vurdu - Son Dakika

Kuş alışverişi yüzünden arkadaşını vurdu

-Kuş alışverişinde kan aktı: 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de, kuş alışverişi sebebiyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Şahıslardan biri tam ayrılmak üzereyken eline aldığı tüfekle kuş sahiplerine ateş ederek kaçtı. Olayda bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırılırken, şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K., akşam saatlerinde kuş yetiştiriciliği yapan Niyazi Karakaş ile buluştu. Arkadaş oldukları öğrenilen M.A.K. ve Niyazi Karakaş, bir süre kuş kafeslerinin yanında sohbet etti. İkili arasında kuş alışverişi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılmak üzere aracına yönelen M.A.K., yanında getirdiği tüfek ile Karakaş'a ateş etmeye başladı. M.A.K.'nin tüfeği aldığını fark eden ve saklanmak üzere kafeslerin arkasına saklanan Karakaş'ın bacağına saçmalar isabet etti. M.A.K., olay yerinden kaçarken sesleri duyan aile üyeleri polis ve acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Karakaş'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri ise kaçan şahıs için arama çalışması başlattı. Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.