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Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu - Son Dakika

Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu

04.02.2022 14:30
Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, tatil sitesi içerisindeki metruk binada kimliği belirsiz ceset bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, tatil sitesi içerisindeki metruk binada kimliği belirsiz ceset bulundu. Sitede kuş avladığını belirten genç tarafından bulunan çürümüş haldeki cesedin yanında tüfek olduğu öğrenildi.

Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Adalar mevkiinde, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede bir sitede uzun süredir kimsenin oturmadığı metruk tripleksin çatı katında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Cesedi, sitenin yakınında ikamet eden ve kuş avlamak için metruk binaya giren Tuncay Kılınç isimli genç buldu. Ağaçtaki kuşları vurmak için binanın çatı katına çıktığını belirten Kılınç, "Çatı katına çıktığımda dolap şeklinde sürgüyle kapalı bölüme farelerin girip çıktığını ve koku geldiğini fark ettim. Kapağı açtığımda parçalanmış yatak ve battaniyeyi gördüm. Battaniyeyi kaldırdığımda tüfekle cesedi gördüm. Hemen jandarmayı arayıp haber verdim" dedi.

"Kimlik bulunamadı"

Tuncay Kılınç'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kimliği belirsiz ceset önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan, ölümünün üzerinden uzun bir süre geçtiği için çürümüş halde bulunan cesedin yanında tüfek de bulundu. Bölgede cesedin bulunduğu bina gibi birçok metruk bina bulunduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bu binalarla ilgili sahibi olmayanların yıkılması, sahibi olanların da sahiplerine yazı yazılması gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA

Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu
Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu
Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu
Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu
Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu
Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu
Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu

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Tuncay Kılınç, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuş avlamak için çıktığı metruk binada çürümüş ceset buldu - Son Dakika
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