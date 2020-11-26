Kuş avlamak için kaçak avcı kulübesi yapan şahıslara ceza - Son Dakika

Kuş avlamak için kaçak avcı kulübesi yapan şahıslara ceza

26.11.2020 09:09
Kuş avlamak için kaçak avcı kulübesi yapan şahıslara ceza, System.String[]

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.

Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Genel Avlağı'nda av yaptıkları belirlenen şahısların av esnasında kullanmış oldukları ruhsatsız bir adet tüfeğe Yeşilhisar Jandarma Karakolu'na teslim edilmek üzere el konularak, ilgililer hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 3 bin 788 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Ayrıca Pınarbaşı İlçesi Kaynar Genel Avlağı'nda gelen bir ihbarı değerlendiren av koruma ekipleri su kuşu avlamak için hazırlanmış 2 metre uzunluk, 120 cm genişliğinde yasa dışı inşa edilmiş bir gümeyi, Pınarbaşı Kaynar Jandarma Karakol ekipleriyle birlikte imha etti. - KAYSERİ

Kuş avlamak için kaçak avcı kulübesi yapan şahıslara ceza
Kuş avlamak için kaçak avcı kulübesi yapan şahıslara ceza
Kuş avlamak için kaçak avcı kulübesi yapan şahıslara ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma Karakolu, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuş avlamak için kaçak avcı kulübesi yapan şahıslara ceza - Son Dakika


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