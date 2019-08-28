Son Dakika Haberleri: Kuş avlamak için lpg tankına ses düzeneği yerleştirmişler
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Kuş avlamak için lpg tankına ses düzeneği yerleştirmişler

1 saat önce

EDİRNE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, çelik halatla ağaca bağlanan LPG tankı içerisine gizlenmiş, kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirildi.

Kuş avlamak için lpg tankına ses düzeneği yerleştirmişler, System.String[]
EDİRNE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, çelik halatla ağaca bağlanan LPG tankı içerisine gizlenmiş, kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirildi.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, kaçak avlanmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar sırasında ağaca çelik halatla bağlanmış LPG tankı buldu. LPG tankını açtıklarında da kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirdi.
El konulan düzenek, incelenmek üzere müdürlüğe götürülürken, düzeneği yerleştirdiği belirlenen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Ele geçirilen düzenekle ilgili Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müdürlüğümüz Av Koruma ekipleri pes dedirtecek bir teyp düzeneği buldu. Araç tüpü içine yerleştirilen teyp düzeneğini, ağaca, ekiplerin almaması için çelik halatla bağladılar. Ancak unuttukları bir şey vardı. Ekiplerimiz her ne koşulda olursa olsun teybe el koymuş ve bir kişiye işlem yapmışlardır" denildi.


- Edirne
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
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