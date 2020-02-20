Kuş avlamak isteyen kedi inşaatın temelinde mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuş avlamak isteyen kedi inşaatın temelinde mahsur kaldı - Son Dakika

Kuş avlamak isteyen kedi inşaatın temelinde mahsur kaldı

7 saat önce

Kilis'te kuş avlamaya çalışan bir kedi, düştüğü inşaatın temelinde mahsur kaldı.

Kuş avlamak isteyen kedi inşaatın temelinde mahsur kaldı, System.String[]

Kilis'te kuş avlamaya çalışan bir kedi, düştüğü inşaatın temelinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.


Kilis Sabah Pazarı yakınlarında inşaat halindeki binanın çevresinde kuş avlayan bir kedi, inşaatın 15 metre derinlikteki temel kısmına düştü. Düştüğü yerden bir daha çıkamayan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerinden Ömer Patpat, beline ip bağlayarak 15 metre derinlikteki temele indi. İtfaiye erinin tutmaya çalıştığı kedi korkarak inşaatın duvarına tırmanmaya çalıştı. Yere düşen kedi, itfaiye erinin uğraşları sonucu yakalandı. İtfaiye eri, kendisine saldıran kediyi bir torbaya koyarak inşaatın temelinden çıkardı


Daha sonra kedi belediye veterineri tarafından yapılan kontrolün ardından bırakıldı. - KİLİS

İtfaiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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