Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı

6 saat önce

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.

Beden Mahallesi'ndeki dağlık alana kuş avlamak için 3 arkadaşıyla gelen Vedat Gökoğlu, dengesini kaybedip 20 metrelik uçurumdan düştü.

Gökoğlu'nun arkadaşlarının ihbarıyla UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu ip yardımıyla kurtarılan Gökoğlu, sedyede yaklaşık 2 kilometre taşındı.

Vücudunda kırıklar oluşan Gökoğlu, bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı

Gündoğmuş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:05 Kaynak: AA
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