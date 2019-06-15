Son Dakika Haberleri: Kuş Babalar Günü'nü kutladı
Son Dakika Güncel Haber

Kuş Babalar Günü'nü kutladı

1 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Babalar Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kuş Babalar Günü'nü kutladı, System.String[]
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Babalar Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 'Babalar Günü ' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kuş mesajında, "Geleceğimiz olan çocukların yetişmesinde emek sarf eden ve rol model olan, aileyi ayakta tutan ve ailenin temel direği olan tüm babaları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her an ve her yerde ailesi için fedakar ve cefakarca sorumluluğunu yerine getiren, ailesi ve çocukları için yeri geldiğinde kendi hayatından fedakarlık yapan ve çoğu zaman karşılaştığı birçok zorluğa göğüs geldiğinde bile bunu ailesine yansıtmayan tüm babaların bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Özellikle şehit veren babalarımızı derin saygı ve sevgilerimizle selamlamak istiyorum. Ebediyete intikal etmiş babalara Allah'tan rahmet diliyor, tüm babaların gününü bir kez daha tebrik ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
Mehmet Kuş, Eyyübiye, Babalar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 15:55:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuş Babalar Günü'nü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]