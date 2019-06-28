Son Dakika Haberleri: Kuş çarpan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü
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Kuş çarpan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü

33 dakika önce

Enver ALAS - İstanbul / DHA - İSTANBUL- Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları(THY)'nın tarifeli uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpit camına kuş çarpması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Kuş çarpan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü, System.String[]

Enver ALAS - İstanbul/ DHA - İSTANBUL- Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları(THY)'nın tarifeli uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpit camına kuş çarpması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.   
Edinilen bilgilere göre, 286 yolcusuyla THY'nin İstanbul - Antalya seferini yapan TK-2430 sayılı Airbus 330-300 tipi uçağı saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan kalktıı. Kalkıştan bir süre sonra uçağın kokpitine kuş çarptı. Çarpma sonucu kokpitin sol ön camında çatlama meydana gelirken, uçağın pilotları, Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş izni istedi. İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inen uçağın yolcuları terminale alındı. Uçak seferden çekilirken, yeni bir uçakları yolcuların saat 19.30'da Antalya'ya gönderilecekleri öğrenildi. 


 


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:38 Kaynak: DHA
DHA, Antalya, Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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