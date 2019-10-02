'Kuş cenneti' acıgöl'de flamingo şöleni
49 dakika önce
AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Acıgöl'de toplanan flamingolar, havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:06 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı
ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Acıgöl
'de toplanan flamingolar, havadan görüntülendi. Türkiye
'nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Başmakçı'daki Acıgöl, sonbahar ile birlikte kuşlarla doldu. Flamingolar başta olmak üzere toy kuşu, akça cılıbıt, kılıçgaga ve gülen sumru gibi kuşlar Acıgöl'de, son dönemde sıklıkla görülmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
5'inci Bölge Müdürlüğü'nce flamingoların gölün üzerindeki uçuşu, havadan görüntülendi.
Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi Asgari 5 milyar liralık yatırımlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı imza atacak Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi