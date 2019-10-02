Son Dakika Haberleri: 'Kuş cenneti' acıgöl'de flamingo şöleni
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'Kuş cenneti' acıgöl'de flamingo şöleni

31 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Acıgöl'de toplanan flamingolar, havadan görüntülendi.

'Kuş cenneti' acıgöl'de flamingo şöleni, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Acıgöl'de toplanan flamingolar, havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Başmakçı'daki Acıgöl, sonbahar ile birlikte kuşlarla doldu. Flamingolar başta olmak üzere toy kuşu, akça cılıbıt, kılıçgaga ve gülen sumru gibi kuşlar Acıgöl'de, son dönemde sıklıkla görülmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce flamingoların gölün üzerindeki uçuşu, havadan görüntülendi.

- Afyonkarahisar

Başmakçı, Türkiye, Acıgöl, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:18 Kaynak: DHA
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