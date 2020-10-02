Kuş cenneti Akgöl kurudu - Son Dakika

Kuş cenneti Akgöl kurudu

Kuş cenneti Akgöl kurudu Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl tamamen kuruyarak çöle dönüştü Kuruyan Akgöl'de yaşam son buldu Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektarlık alana sahip olan ve ilkbahar mevsiminde su dolduğu için birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 'kuş cenneti' Akgöl,...

Kuş cenneti Akgöl kurudu

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl tamamen kuruyarak çöle dönüştü

Kuruyan Akgöl'de yaşam son buldu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektarlık alana sahip olan ve ilkbahar mevsiminde su dolduğu için birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 'kuş cenneti' Akgöl, aşırı sıcaklardan dolayı tamamen kurudu.

Türkiye'de başta flamingolar olmak üzere birçok yaban kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, aşırı sıcaklık ve kuraklıktan dolayı tamamen kurudu. Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 343 metre yükseklikteki 407 hektarlık alana sahip Akgöl, yağış olmaması ve sıcaklığın etkisi sonucu yaşanan kuraklık sebebiyle adeta çöle döndü.

Yaşam tamamen yok oldu

Tuz oranının yüksek olduğu göl kurduktan sonra beyaza bürünürken, yaşam ise tamamen yok oldu. Daha önceki yıllarda kısmen kuruyan gölün bu yıl tekrar tamamen kuruması bölge halkını endişelendirdi. Kuruyan gölü görüntülemeye giden İhlas Haber Ajansı ekibi ise gölü otomobille boydan boya geçti. Havadan görüntülenen Akgöl'de kuraklığın boyutu gözler önüne serildi.

"Akgöl göçmen kuşların dinlenme tesisiydi"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Akgöl'ün tamamen kurumasının ardından göçmen kuşların daha sulak alanlara göç ettiğini belirtti. Akgöl'ün göçmen kuşları için dinlenme ve üreme bölgesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aslan, "Van'ın Özalp ilçesinde bulunan Akgöl, kuşlara bahar ve yaz aylarında ev sahipliği yapmaktadır. Gölün dışarıya açılışı olmadığı, beslenmesi de kar sularına bağlı olduğu için yaz aylarının sonlarına doğru kurumaya başlamaktadır. Gölün kurumasıyla birlikte burada yaşayan kuşlar daha sulak alanlara göç etmektedir. Bu göl aynı zamanda göçmen kuşları için bir dinlenme tesisidir. Kuşlar buradaki gerekli ihtiyaçlarını görüyor. Bazı kuşlar ise bahar mevsiminde buradaki üremelerini yaparak yavrularıyla birlikte daha sonra göçmektedir" dedi.

"Tuzlu sudan dolayı beyaza büründü"

Bölgede gerekli incelemeleri yaptıklarını ifade eden Aslan, göl suyunun tuzlu olmasından dolayı kuruduktan sonra beyaza büründüğünü söyledi. Gölde yaşamın son bulduğunu dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akgöl'ün suyu tuzlu olması nedeniyle kuruduktan sonra beyaza bürünmektedir. Tamamen kuruyan gölde yaşama dair bir iz görünmemektedir. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü olarak hem bahar mevsiminde hem de gölün kurumasıyla birlikte son bulan yaşam sürecinde buradaki kontrollerimizi yapmaktayız. Burada ölü kuşların olup olmadığı, olası olumsuz durumlarda ise gelecek yıllar için rapor haline getirmektedir. Böylece hazırlanan raporlar çerçevesinde önlemler almaktayız."

Kuş cenneti Akgöl kurudu
Kuş cenneti Akgöl kurudu
Kuş cenneti Akgöl kurudu
Kuş cenneti Akgöl kurudu

İlkbahar, Yaban, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuş cenneti Akgöl kurudu - Son Dakika

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