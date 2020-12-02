Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika

Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

02.12.2020 11:01
Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor, System.String[]

Muğla ve Aydın sınırlarındaki Bafa Gölü, aralarında nesli tükenme tehdidi altındaki tepeli pelikanın da bulunduğu 261 farklı kuş türü, biyolojik çeşitliliği ve etrafındaki tarihi kalıntılarıyla ilgi çekiyor.

Muğla ve Aydın sınırlarındaki Bafa Gölü, aralarında nesli tükenme tehdidi altındaki tepeli pelikanın da bulunduğu 261 farklı kuş türü, biyolojik çeşitliliği ve etrafındaki tarihi kalıntılarıyla ilgi çekiyor.

Milattan Sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan fakat Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göle dönüşen Bafa, nesli tehlike altındaki birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olan Bafa, üzerindeki 5 küçük ada ve Heraklia Antik Kenti'yle de dikkati çekiyor.

Yanı başındaki 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı'nın gölgesinde kalan göl, ziyaretçilerine tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz manzara keyfi sunuyor.

Göl, aynı zamanda bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığın geliştiği köylerde, vatandaşlar göldeki yılan balıklarını avlayarak kazanç sağlıyor.

"Yurt dışından da çok fazla kuş gözlemcisi buraya geliyor"

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin 1994 yılında Tabiat Parkı ilan edildiğini söyledi.

Gölün farklı tür kuşlarına ev sahipliği yapmasından dolayı "Kuş cenneti" olarak bilindiğini aktaran Sürücü, şöyle devam etti:

"Burası barındırdığı kuş türleri açısından çok zengin bir göl. Özellikle Serçin bölgesi kuş açısından çok zengin bir alan. Burası nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar, flamingoların en önemli beslenme alanı. Gölde 261 kuş türü var. Göl son zamanlarda ekoturizm faaliyetlerine de ev sahipliği yaptı. Kuş gözlem kuleleri inşa edildi, teraslar yapıldı. Yine 12 kilometrelik bisiklet parkuru oluşturuldu. Fotoğraf severlerin fotosafari yapabilecekleri yine aynı şekilde doğa yürüyüşlerinin yapılacağı çok önemli parkurlar var. Yurt dışından da çok fazla kuş gözlemcisi buraya geliyor. Çünkü çok fazla kuş turu olduğundan bunları gözleme şansı elde ediyor."

"Flamingo ve tepeli baykuşları herkes görmeli"

Tekneyle gölde gezinti de yapılabildiğini aktaran Sürücü, Bafa'yı, doğası, tarihi, kültürü ve mitolojik efsaneleriyle "benzersiz" olarak nitelendirdi.

Bafa Gölü'nün korunarak turizme kazandırılması gerektiğine işaret eden Sürücü, "O kadar doğal ve kültürel değerleri var ki. Özellikle flamingo ve nesli tükenmekte olan tepeli pelikanları herkes görmeli." diye konuştu.

Büyük Menderes Nehri, Aydın, Muğla, Bafa, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika


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