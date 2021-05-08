Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi

08.05.2021 12:41

Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi Eşsiz güzellik, drone ile havadan görüntülendi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sulak alanlarda açan papatyalar ile adeta beyaz gelinliğini giydi.

Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi

Eşsiz güzellik, drone ile havadan görüntülendi

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sulak alanlarda açan papatyalar ile adeta beyaz gelinliğini giydi.

Türkiye'de var olan 486 kuş türünün 359'una ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli hayvan, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlıyor. Uçsuz bucaksız göller ve sazlıkların yer aldığı Kuş Cenneti, su basar ormanlarla da dikkat çekiyor. Bitki çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu Kuş Cenneti'nde ilkbahar ile birlikte renk cümbüşü oluştu. Tabiatın tüm renklerini sunan deltada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Deltada sulak alanlarda büyüyen 'su papatyaları' adeta gelinliği andırdı. Sulak alanları beyaza bürüyen papatyalar, görenlere doyumsuz seyir keyfi yaşattı. Eşsiz güzellik, drone ile havadan görüntülendi.

Pandemi öncesi birçok doğa severi ve fotoğraf meraklısını kendisine çeken Kuş Cenneti'nde kapanma döneminde hayvanlar doyasıya dolaşarak, hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge pandemi öncesinde araç girişine kapatılmıştı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kuş Cenneti'nde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i gözlemlenmişti. Kuş Cenneti'nde ayrıca Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen Anadolu dağ turnası (Grus grus) ve birçok yaban hayvanı da görüntülendi.

Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi
Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi
Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi
Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi

UNESCO Dünya Mirası, Bafra Ovası, Bitki, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuş Cenneti beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


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