Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Cil Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı eteklerindeki önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cil Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 10 dekarlık alan küle döndü. Meydana gelen yangın, Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarmanın 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kuşların yaşam alanında çıkan yangından dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Yangın haberini alır almaz hemen ekibimizle birlikte buraya geldik. İtfaiye ve jandarma ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol alında alındı" dedi. - BİTLİS