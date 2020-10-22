Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü - Son Dakika

Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü

22.10.2020 11:47
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Cil Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Cil Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı eteklerindeki önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cil Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 10 dekarlık alan küle döndü. Meydana gelen yangın, Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarmanın 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kuşların yaşam alanında çıkan yangından dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Yangın haberini alır almaz hemen ekibimizle birlikte buraya geldik. İtfaiye ve jandarma ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol alında alındı" dedi. - BİTLİS

Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü
Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü

Adilcevaz, Jandarma, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı
F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor         
12:01
Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı         
11:49
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi         
10:33
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 12:39:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuş cenneti Cil Gölü'nde 10 dekarlık alan küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei