Kuş cenneti Efteni Gölü Drone ile görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuş cenneti Efteni Gölü Drone ile görüntülendi - Son Dakika

Kuş cenneti Efteni Gölü Drone ile görüntülendi

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü, yaklaşık 150 türde göçmen kuş ve endemik bitki türüyle görenleri büyülüyor.

Kuş cenneti Efteni Gölü Drone ile görüntülendi, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü, yaklaşık 150 türde göçmen kuş ve endemik bitki türüyle görenleri büyülüyor. Kuş cenneti olarak adlandırılan Efteni Gölü, kış aylarında da muhteşem manzarası ile drone ile görüntülendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi ile Düzce Merkez sınırları içerisinde bulunan Efteni Gölü 764 hektarlık alanı ile yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Göçmen kuşların uğrak noktası olan Efteni Gölü'nde 35'i kalıcı olmak üzere 150 türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Kuşların göç yolu güzergahında olan gölde kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, leylek, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angut, sakarmeke, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, Macar, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, karabatak, kızkuşu gibi kuşlar konaklıyor.

Koruma sahası içerisinde sazlık alanlar, açık su yüzeyleri bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatlar başta su kuşları olmak üzere değişik türden zengin bir hayvan hayatının barınmasını sağlayan Efteni Gölü, kış aylarında da vatandaşların en uğrak noktalarından birisi durumunda. Kar yağışının etkisi ile birlikte muhteşem bir manzaraya dönüşen yamaçlarla birlikte Efteni Gölü drone ile görüntülendi.

(Enes Bektaş – Ali Yıldız/İHA)

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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