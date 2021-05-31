KUŞ CENNETİ EFTENİ GÖLÜ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika

DÜZCE'de bulunan ve göçmen kuşların uğrak alanı haline gelen kuş cennetti Efteni Gölü, yaz döneminde ziyaretçilerini bekliyor.

Düzce merkeze bağlı Gölormanı Köyü sınırları içerisinde bulunan Efteni Gölü, 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların rotaları üzerinde bulunan Efteni Gölü'nde göç zamanında bir çok nesli tükenmekte olan kuşa rastlamak mümkün oluyor. Sazlıklar ve göl üzerindeki nilüferler sayesinde görsel şölen sunan Efteni Gölü'nde, olta balıkçılığına da izin veriliyor. Etrafında bulunan piknik alanlarında da vatandaşlar rahatça piknik yaparak zaman geçirebiliyor. Özellikle yaz döneminde kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte doğa harikasına ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.